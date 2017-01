Ældre Sagen er frustreret: - Vi står snart uden lokaler

I november sagde Kalundborg Kommunalbestyrelse ja til at låne ledige lokaler på det gamle rådhus i Høng ud til lokale foreninger med lokalebehov. Det fik kommunens næststørste forening, Ældre Sagen i Høng med 1331 medlemmer, til at opsige sit lejemål i Østergade i tidligere fabriksbygninger på VP. Men endnu har kommunen ikke åbnet døren til rådhuset, og snart står Ældre Sagen uden lokaler. Det skriver Nordvestnyt.

- De har åbenbart travlt på rådhuset, men jeg skal gerne erkende, at det her skaber frustrationer, siger formanden for Ældre Sagen i Høng, Gregers Bagger:

- Sidste år havde vi et rigtig godt og konstruktivt møde med udvalgsformand Peter Jacobsen (DF) og direktør Hanne Dollerup om vores lokalesituation. Og da kommunalbestyrelsen i november sagde ja til udlån af lokaler på det gamle rådhus, i hvert fald indtil de nye lokaler ved Høng-hallen står klar, opsagde vi gældende lokale-aftaler med ejerne af den gamle fabrik i tiltro til, at vi kunne flytte ret hurtigt. Men der er ikke sket noget, og 1. marts skal vi rykke ud af lokalerne i Østergade, siger Gregers Bagger.

- Jeg har fuld forståelse for Ældre Sagens frustrationer, for jeg har ikke haft anden opfattelse, end at lokalerne kunne udlånes og tages i brug straks efter beslutningen i kommunalbestyrelsen. Jeg vil nu undersøge, hvad der ligger til grund for, at rådhuset fortsat ikke benyttes af lokale foreninger.