Se billedserie Home-flaget på Kysttoften i Kalundborg blev taget ned på Homes opfordring. Den slags reklameflagning hører ikke hjemme i private villakvarterer, mener ægteparret Lena og Torben Skettrup. Foto: Ulrik Reimann

Ægtepar til kamp mod firmaflag i private haver

Kalundborg - 23. august 2017 kl. 14:21 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: - Der er ved at brede sig en kedelig tendens til, at firmaer flager med deres bannere med logoer på flagstænger i private villakvarterer på villaveje i Kalundborg. De forurener omgivelserne synsmæssigt, og det vil vi gerne rette opmærksomheden imod, siger Lena Skettrup.

Ægteparret Lena og Torben Skettrup, Klintedalsvej 20 i Kalundborg, har allerede gjort en hel del i forhold til flagstænger med firma-­reklamer i villakvarterer. Det er foreløbig blevet til en henvendelse til Justitsministeriet, et brev til Kalundborgs kommunalbestyrelse, en debatindlæg til Nordvestnyt og en telefonisk klage, som havde øjeblikkelig positiv virkning.

- Jeg ringede til Meny, og det virkede. Flaget blev taget ned og er ikke kommet op igen, fortæller Lena Skettrup, som kunne se dette flag fra sin terrasse i retning mod Kirkebugten.

Det andet lokale reklameflag på privat grund er et Home-flag, som kan ses vaje i vinden på Kysttoften, skråt over for udkørslen fra Gl. Røsnæsvej.

Nordvestnyt har kontaktet Iben C. Nielsen fra Home, som oplyser, at hun ikke er ude på at støde nogen, og Home-­reklameflaget på Kysttoften blev taget ned tirsdag eftermiddag.

Ægteparret Skettrup skrev blandt andet i et læserbrev i Nordvestnyt: »Denne uskik med at benytte et skattet symbol, vores smukke flag vajende i flagstangen, til salgspromovering føles som en ubehagelig krænkelse af formålet med flagning, nemlig at gøre opmærksom på betydningsfulde begivenheder«.

Henvendelsen til Justitsministeriet handler om at få reklameflagning forbudt i private boligkvarterer. Og brevet til kommunalbestyrelsen er en opfordring til at vedtage et midlertidigt forbud mod denne reklameflagning.