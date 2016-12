Anne-Mette Jeppesen klager over, at kommunen ikke vil hjælpe hendes søn. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: ADHD-dreng nægtes transport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ADHD-dreng nægtes transport

Kalundborg - 29. december 2016 kl. 13:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et barn med autisme eller ADHD kan det være meget krævende at færdes blandt andre mennesker. Det ved Anne-Mette Jeppesen fra Jorløse alt om.

Hendes 10 år gamle søn har begge diagnoser, og han har tidligere kæmpet med både angst og selvskadende adfærd.

Det seneste år har den 10-årige dreng med familiens og skolens hjælp imidlertid været igennem en positiv udvikling.

- Før sommerferien var vi nået så langt, at han kom og spurgte mig, om han ikke kunne få lov til at komme i skolefritidsordning sammen med sine skolekammerater, fortæller Anne-Mette Jeppesen.

Efter sommerferien blev den idé ført ud i livet. Anne-­Mette Jeppesens søn er elev i inklusionscenteret på Gørlev Skole og kommer nu to gange om ugen i skolens SFO.

- Han er der kun et par timer hver gang, og han er meget udmattet når han kommer hjem. Han er imidlertid også rigtig glad. Han udvikler sig meget ved at få mulighed for at være sammen med sine jævnaldrende. Børn lærer af andre børn, siger Anne-Mette Jeppesen.

Der er dog et problem. Normalt bliver Anne-Mette Jeppesens søn transporteret til og fra skole af kommunen. Men kommunen har givet afslag på at køre drengen hjem efter SFO.

- Eleverne på Inklusionscenteret på Gørlev Skole bliver alle hentet lige efter skole. Vi kan derfor ikke etablere hjemkørsel af din søn fra SFO'en, uden at det vil blive en merudgift, lyder det i svaret fra Kalundborg Kommune.

- Vi kan tilbyde, at han, når han har fri fra Gørlev Skole, bliver kørt til sin distriktsskoles SFO, som lig­ger på Svebølle Skole i ­stedet for at blive kørt til hjemadressen, lyder tilbuddet.

- Det er helt ude i skoven. Min søn har det meget svært med fremmede mennesker. Han ville aldrig trives i en SFO med pædagoger og elever, som han slet ikke kender.

- Hele ideen var, at han skulle tilbringe mere tid sammen med vennerne fra sin skole, siger Anne-Mette Jeppesen.

Kalundborg Kommune har da også erkendt, at den løsning næppe ville være optimal for den 10-årige.

Alligevel fastholder man afslaget.

- Børn og familie anerkender jeres betragtning af, at dette på ingen måde er hensigtsmæssigt for ham, specielt med de særlige behov han har med ADHD og udviklingsforstyrrelse, skriver man.

Indtil nu har den 10-årige drengs forældre derfor selv været nødt til at bringe deres søn hjem fra SFO.

- Han kommer ikke til at gå på en fremmed SFO, så det er vi nødt til, hvis vores søn skal have glæde af tilbuddet. I forvejen har jeg været nødt til at gå på nedsat tid for at hjælpe ham i hverdagen. Den gode udvikling, han har været igennem de seneste år, skyldes udlukkende vores indsats. Kommunen får vi ingen hjælp fra, mener Anne- Mette Jeppesen.

Moderen har klaget til Kalundborg Kommune og til ankestyrelsen i sagen.