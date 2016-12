60-årig dømt for sex med mindreårig

60-årig dømt til to et halvt års ubetinget fængsel i otte år gammel sexsag med mindreårig.

Kalundborg - 22. december 2016 kl. 13:08 Af Jan Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forhold, som begyndte i et chatforum på internetet og udviklede sig til sex ved flere lejligheder, kostede en dom på to et halvt års ubetinget fængsel til en nu 60-årige Georg Kent Sørensen fra Aarhus. Pigen var mellem 13 og 15 år, da de mødtes gennem halvandet år fra 2007 til 2009. De mødtes første gang i pigens hjem i Kalundborg Kommune.

Den dømte havde samleje med pigen flere end 10 gange.

Retten begrundede dommen med, at den fandt pigens forklaring troværdig og lagde vægt på, at forholdet var begået på en måde, hvor den dømte havde »groomet« pigen, altså opbygget et tillidsforhold til hende, blandt andet ved i en periode at have udgivet sig for at være en langt yngre mand på nettet.

Retten fandt, at den dømte vidste, at pigen var mindreårig, og at der havde været flere end 10 samlejer, inden hun fyldte 15 år.

- Jeg er tilfreds med dommen, herunder at retten har lagt vægt på, at det er en skærpende omstændighed, at man udnytter et tillidsforhold, som man har opbygget over tid til en mindreårig via de sociale medier, udtaler anklagerfuldmægtig Lise Frandsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Georg Kent sørensen, som ikke er tidligere straffet, tog betænkningstid om ankespørgsmålet.