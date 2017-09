Preben Thisgaard, projektleder ved Kalundborg Forsyning, med en af de nuværende vandmålere. Foto: Kalundborg Forsyning

5800 defekte målere skiftes

Kalundborg - 08. september 2017

Kunderne ved Kalundborg Forsyning skal have nye vandmålere. De nuværende digitale målere lider af børnesygdomme. Derfor har den tyske producent Diehl Metering efter et års forhandlinger med Kalundborg Forsyning nu erkendt, at der er tekniske fejl. Firmaet indvilger derfor i at tilbagekalde alle målere og installere nye ude hos kunderne.

Cirka 5.800 vandmålere skal skiftes i Kalundborg, på Sejerø og i Svebølle Vandværks område. Ifølge aftalen bliver der installeret en anden type digital vandmåler, som virksomheden Diehl Metering garanterer er fejlfri.

- Det er vigtigt at nævne, at der er ingen af vore kunder, der har betalt for meget for vandet i hanerne, siger Preben Thisgaard, projektleder ved Kalundborg Forsyning.

Han har gennem det seneste år forhandlet med industrivirksomheden Diehl Metering, der har hovedkontor i Tyskland. Han lægger ikke skjul på, at forhandlingerne ikke har været nemme, men han er glad for resultatet.

- Vi har fået seks års garanti på de nye målere, som nu installeres, og det er ganske usædvanligt i vores branche, fremhæver han.

Ombytningen og installationen af de nye vandmålere betales af Diehl Metering og udføres af firmaet Intego. Installationen begynder i den første uge af oktober i Kalundborg.

Den enkelte forbruger modtager to-tre uger, før udskiftningen foregår, et brev fra Intego med et forslag til, hvornår man kan få skiftet vandmåleren. Hvis tidspunktet ikke passer den enkelte, så aftaler kunden et andet tidspunkt med Intego, som også informerer om, hvad man som kunde skal gøre, når vandmåleren skal skiftes.