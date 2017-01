55-årig kan få seks år for Klosterparkvejs brande

En brandstifter spredte i slutningen af 2016 frygt på Klosterparkvej, hvor der blev antændt flere brande i kældre og trappeopgange i boligkomplekser. Politiet anholdt den 1. december sidste år en 55-årig mand, der mistænkes for at stå bag brandene. Torsdag starter retsagen mod den 55-årige ved Retten i Holbæk.

Den 55-årige har selv nægtet sig skyldig i alle anklager, men politiet mener at kunne bevise, at han er gerningsmanden bag i alt fire påsatte brande på Klosterparkvej i periode fra den 29. november til den 1. december sidste år. Det mener de blandt andet, fordi de i forbindelse af anholdelsen af den 55-årige fandt flere effekter, som de mener kan sættes i forbindelse med de påsatte brande på Klosterparkvej.

Den 55-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 181, der handler om at forvolde ildebrand på fremmed ejendom. Paragraffen giver mulighed for at idømme fængselsstraffe på op til seks års fængsel. I særligt grove tilfælde kan retten skærpe straffen til op til 10 års fængsel. Han er dog ikke tiltalt efter den grovere paragraf 180, der handler om at udsætte andres liv for for overhængende fare, og som potentielt kan give livstid.