Send til din ven. X Artiklen: 52-årig skal to år i fængsel for voldtægtsforsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

52-årig skal to år i fængsel for voldtægtsforsøg

Kalundborg - 17. juni 2017 kl. 07:54 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tag tøjet af, jeg vil have sex.

Disse ord kostede den 52-årige Tonny Kjeldgaard fra Ubby dyrt ved Retten i Holbæk i går. Her blev den 52-årige kendt skyldig i voldtægtsforsøg under særligt skærpende omstændigheder samt i ulovlig våbenbesiddelse og trusler.

Voldtægtsforsøget fandt sted den 10. januar om aftenen, og offeret var Tonny Kjeldgaards daværende hustru. Parret var på gerningstidspunktet ved at blive skilt, men boede stadig sammen, mens hustruen ledte efter et nyt sted at bo.

Da hustruen den aften kom ud af badeværelset, stod Tonny Kjeldgaard og ventede på hende med et oversavet jagtgevær i den ene hånd og patroner i den anden. Han forsøgte at true kvinden til at sætte sig over på en seng og tage tøjet af. Kvinden nægtede imidlertid, og hendes skrig blev hørt af hendes søn, der befandt sig et andet sted i huset. Sønnen slog alarm til noget familie, og da de ankom, opgav den 52-årige sit forehavende og forlod huset.

Ifølge offerets forklaring sagde han på vej ud af

huset:

- Du har ødelagt mit liv, hvortil kvinden svarede:

- Det klarede du helt selv.

Kort efter arresterede politiet Tonny Kjeldgaard, mens han kørte i sin bil i retning mod Roskilde. På gerningsstedet fandt politiet flere skarpe patroner samt to par håndjern og noget reb. Den 52-årige erkendte at have truet ekshustruen med jagtgeværet, men nægtede, at det var hans intention at voldtage hende.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde sådan. Det fløj bare gennem hovedet på mig, forklarede den 52-årige i retten.

Tonny Kjeldgaard valgte på stedet at anke dommen til landsretten.