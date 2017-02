50 sager om høj fart skal prioriteres

Det er fristende for bilister at køre på et langt, lige stykke vej, især når det er otte meter bredt. Det er præcis, hvad bilister oplever på Gl. Skovvej mellem Viskinge og Frederiksberg i Kalundborg Kommune. Her oplever de lokale beboere et utal personbiler og lastvognstog, skriver Nordvestnyt.