50 års jubilarer med til translokation i Kalundborg

Torsdag aften var 55 repræsentanter for Kalundborg Gymnasiums 1967 årgang samlet til fest, og fredag var 39 af dem så med til årets translokation for 2017-studenterne. Selv om de fik huerne på for 50 år siden, er langt de fleste af årgang 1967 still going strong. At de kan samle så mange skyldes et godt fællesskab, fortæller Lars Almblom, der er en af jubilarerne.