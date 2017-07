Se billedserie Beboerne i Eskebjerg er utrygge ved den høje fart, som nogle biler kører igennem med. Nu skal der laves vejbump. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

350.000 kr. til at sænke fart

Kalundborg - 04. juli 2017 kl. 08:56 Af Eva Lyng Johansen

Der har været dialogmøde i Eskebjerg om trafikforbedringer.

- Vi var vældig frustrerede og skuffede, siger Hanne Blond, formand for Eskebjerg Beboerforening på bagggrund af det dialogmøde som blev holdt den 29. juni på Myrehøj.

På mødet deltog omkring 35 personer, som bestod af lokale borgere, politikere fra Teknik og Miljø og ansatte fra Veje, Havne og Grønne områder i Kalundborg Kommune.

De fremtidige tiltag, som blev fremlagt af direktør Michel van der Linden, var, at byskiltene vil blive flyttet tættere på byen og der vil blive sat skilte med 50 kilometers begrænsning op lige før byskiltene. Der skal etableres fire gange to bump i Eskebjerg, nemlig to bump ved Eskebjergvej vest, to bump ved Vilhelmsvej, to bump ved Eskebjerg Strandvej og så skal der arbejdes for yderligere to bump i den østlige del af Eskebjerg.

Kalundborg Kommune vil kontakte politiet for at få etableret advarselsskilte med 40 kilometer hastighed i hele byen. Så skal der ses på placering af busholdepladsen. Eventuel skal der sættes et spejl op ved særligt farligt sted i byen, hvilket dog ikke forventes muligt. Hastigheden på Eskebjerg Strandvej skal også vurderes i forhold til om den skal sættes til 60 kilometer i timen i stedet for de nuværende 80.

Ifølge Hanne Blond blev der på mødet fortalt, at der var afsat 200.000 kroner på de trafikale forbedringer, hvilket var skuffende lidt.

- Vi har to meget farlige kryds, og grunden til, at der ikke sker flere ulykker er, fordi vi er vant til at skulle passe ekstremt meget på, siger Hanne Blond.

- Det var også et forkert beløb. Der er i virkeligheden 350.000 kroner, som er afsat, oplyser Jan Krause, teamleder Veje, Havne og Grønne Områder i Kalundborg Kommune.

Tallet fremgår af den oversigt, der er over trafiksikkerhedprojekter, som skal prioriteres i 2017.

Der arbejdes på at få de ovennævnte tiltag gennemført i løbet af dette efterår.

Hanne Blond er glad for at høre, at beløbet er vokset fra 200.000 kroner til 350.000.

- Så håber vi på, at vi kan få lidt mere trafiksikkerhed end det som er aftalt ind til videre, siger Hanne Blond, som vil drøfte det med de andre medlemmer i Eskebjerg Beboerforening.