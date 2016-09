3.400 ton spor og sveller på langs før toget kører

Sporfornyelsen og opgradering af banestrækningen skal at sikre, at der påny kan køre lokaltog på hele strækningen fra Tølløse til Høng og videre til Slagelse.

Opgraderingen indebærer, at lokaltoget på de nye skinner vil kunne sætte hastigheden op til 120 km i timen. En proces, der samlet koster ikke under 50 millioner kroner.

Det er Aarsleff A/S Rail ved Aarhus, der er entreprenør på projektet for Lokaltog A/S med trafikselskabet Movia som hovedaktionær, og anlægsprojektet kan ikke undgå at berøre borgere langs banen og trafikanter på strækningen. Et 300 meter langt såkaldte ballastrensetog er på skinnerne i dagene fra 26. til og med 29. september.