Jan Lysgaard Thomsen, som her ses ved afskedsreception for Hanne Dollerup, har fået et godt ansøgerfelt. Foto: Per Christensen.

31 søgte direktørjob

- Du er let at kunne lide, er uformel i stilen, og du besidder en naturlig udadvendthed, der gør det let for dig at samtale med mange forskellige typer mennesker, stod der også i opslaget.