300.000 i erstatning til rumænske landbrugsarbejdere

Onsdag aften mødte de ni rumænere op hos 3F Kalundborg. De ni var alle taget til Danmark for at arbejde indenfor landbruget, hvor de havde fået at vide, at der var mulighed for at tjene gode penge. Løfterne stemte dog ikke helt overens med den virkelighed, der mødte dem på et lokalt dansk landbrug.