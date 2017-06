Se billedserie Borgmester Martin Damm (V): - En del af dem bor i så kort afstand til studiestedet, at de vil pendle frem og tilbage. Men der er ingen tvivl om, at der vil være behov for ekstra boliger. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

300 nye studerende i byen om ganske få år

Kalundborg - 27. juni 2017 kl. 15:57 Af Bjarne Robdrup

Undervisningen af de kommende diplomingeniører i Kalundborg placeres i første omgang på Kalundborg Gymnasium, og i fjerde årgang af uddannelsesforløbet vil flere end 300 nye studerende have deres gang i byen.

Interessen for den nye ingeniøruddannelse er meget markant, og forventningerne er, at alle 80 årspladser på uddannelsen fyldes op. Det var en - blandt mange - oplysninger, der kom frem, da Kalundborg Kommune præsenterede Stejlhøj-planen for erhvervslivet (Samarbejde for bedre resultater 2025) mandag formiddag på erhvervsrådets kontor i Bredgade, som vi omtalte i avisen i går.

Den meget massive tilgang af nye studerende i Kalundborg rejste spørgsmålet, om der er det fornødne antal boliger til rådighed i byen.

Borgmester Martin Damm (V) påpegede, at det ikke er alle de studerende, der påtænker at få en bolig i byen under studieforløbet:

- En del af dem bor i så kort afstand til studiestedet, at de vil pendle frem og tilbage. Men der er ingen tvivl om, at der vil være behov for ekstra boliger. Der er nye, billigere boliger på vej, og der er også boligmulighed i det tidligere sygehus. Nordvestnyt kunne i juni oplyse, at de 25.000 kvadratmeter sygehusbebyggelse i Kalundborg var overtaget af Falk-Rønne & Kierkegaard Ejendomsudvikling A/S, som købte de gamle bygninger af Freja, statens ejendomsselskab.

Nye boliger på vej

På mødet kommenterede en af de erhvervsdrivende, at når en ungdomsbolig /billigere bolig) blev sat i udlejning, var der lynhurtigt 20 unge, der gerne ville ind:

- På den baggrund må man vel sige, at der er behov for flere unge-boliger, sagde han.

- Vi er i Kalundborg Kommune ikke så pressede på (ungdoms)boliger, som vi er på ønsket om attraktive erhvervsgrunde, sagde borgmesteren - og tilføjede:

- Men der er som nævnt mere boligbyggeri på vej.

Den nye ingeniøruddannelse vil også blive involveret som brugere i det Knowledge Hub Zealand, der er på vej; formentlig med centerbyggeri på en grund i Stejlhøj-området.

P-pladser ved ny station

Det blev i øvrigt også understreget på mødet, at Kalundborg Kommune sikrer adgangsveje og ikke mindst p-pladser omkring den nye station Øst, som også gør det lettere for den bilende trafik at kome til og fra arbejdspladserne (Novo).