3. A's sidste udsending

Det viste sig at være et familiemedlem til en af de studerende, der havde fået et ildebefindende, og det tog ikke gejsten fra de unge mennesker. Efter lidt bøvl med computeren, der styrede musikken, kunne de sætte i løb rundt om det cirka 250 år gamle træ.

Det skete til en medley af sange startende med Kim Larsens De smukke unge mennesker efterfulgt af Europe's The final countdown og Tøsedrengenes Ud under åben himmel. Dansens stoppede og eleverne blev sendt af sted til Frank Sinatras evergreen I did it my way.