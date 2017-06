Manden var eftersøgt af politiet for trusler og er nu også sigtet for to indbrud. (Arkiv)

28-årig fængslet for trusler

Manden er sigtet for at have truet en 37-årig mand på livet med en hammer og en kniv og for to indbrud i private boliger i Kalundborg. Han var eftersøgt for forholdet om trusler, der fandt sted onsdag ved 16.30-tiden.