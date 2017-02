Se billedserie Reersø Harmonikaklub kunne søndag fejrer sit 25 års jubilæum. Samtidig markerede man, at foreningens klubaftner i fremtiden bliver holdt på Aktivitetscenter Åvangen i Svebølle. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

25 år med harmonikaspil på Reersø

Kalundborg - 12. februar 2017 kl. 17:04 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag eftermiddag var der stuvende fuldt i Aktivitetscenter Åvangen i Svebølle. Reersø Harmonikaklub kunne fejre sit 25 års jubilæum, og det var i den grad noget der kunne trække publikum til.

Ifølge arrangørerne var der således kort efter at festlighederne startede søndag eftermiddag klokken 14.00 mødt omkring 140 gæster op. Her blev de modtaget af harmonikaklubbens store hold, der spillede og sang for de mange fremmødte.

- Det er ikke alle mennesker, der er lige glade for harmonikamusik, men det er de færreste, der ikke vil indrømme at det er glad musik. Vi håber at få lov at spille en masse glad musik for jer i dag, og at vi sammen får en rigtig hyggelig eftermiddag, sagde formand for Reersø Harmonikaklubs bestyrelse Ole Jensen.

Det startede under helt private former. En lille gruppe af hamonikaspillende og musikglade mennesker havde fundet hinanden og mødtes ind i mellem for at hygge sig med musikken.

Efterhånden greb det om sig, og til sidst skrev Kalundborg Folkeblad en historie om gruppen. Efter den artikel meldte endnu flere musikere sig på banen, og medlemmerne besluttede sig til, at det var på tide at organisere sig, hvorefter de dannede Reersø Harmonikaforening, der havde den nu afdøde Anny Wahlberg som sin første formand. Senere tog klubben navneforandring til Reersø Harmonikaklub, et navn som bruges den dag i dag.

Medlemstallet i Reersø Harmonikaklub har i gennem årerne svinget mellem 15 og 30. I 2013 var klubben inde i en særlig svær periode, da en større gruppe meldte sig ud efter en ekstraordinær generalforsamling.

- Desværre har det ikke altid været fryd og gammen. Når mennesker mødes, så opstår der uenighed. Nogle gange slår det gnister. Vi mistede ni medlemmer dengang, det var et hårdt slag for en lille forening som vores, men det styrkede sammenholdet blandt de som var tilbage. Siden er vi dog kommet oven på igen, og i dag har vi 26 medlemmer, fortalte Ole Jensen.

Af de 26 medlemmer mødes en lille gruppe stadig i Reersøhuset ved anden torsdag for at øve. Ingen af medlemmerne er dog i dag bosat på Reersø.

- Vores medlemmer kommer fra et stort område mellem Holbæk, Kalundborg og Slagelse. Det er derfor vi nu flytter til Svebølle. Det sparer medlemmerne for 7.000 til 8.000 kilometers kørsel hvert år. Men navnet holder vi fast i, sagde Ole Jensen.