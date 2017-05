Wirz Høng var udsat for et indbrud med enorme ødelæggelser i december 2016. Tre måneder senere angreb tre gerningsmænd forretningen påny i form af et væbnet røveri. Foto: Charlotte Koefoed.

24-årig fængslet for groft røveri mod guldsmed

Det giver næsten sig selv, at politiet af hensyn til den videre efterforskning ikke kan sige ret meget. Blot kan vi bekræfte, at den pågældende er varetægtsfængslet, sigtet for medvirken i røveriet 29. marts i Wirz Høng.

I grundlovsforhøret, før dommeren lukkede dørene, fremgår ifølge sigtelsen, at den 24-årige sammen med to uidentificerede personer stod bag røveriet, hvor de under trusler om vold og truende med kniv fik guld- og sølvtøj for det anseelige beløb. Anklageren bad under grundlovsforhøret om dobbelt lukkede døre, hvilket den beskikkede forsvarer, Linda Lange, samt Nordvestnyt protesterede mod. Facit blev almindeligt lukkede døre, hvilket indebærer, at pressen ikke fik lejlighed til at høre den sigtedes forklaring.