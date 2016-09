Retten fandt ikke at anklagemyndigheden løftede bevisbyrden i tilstrækkelig grad. (Arkiv)

19-årig kvinde dømt til vredeshåndtering

Kalundborg - 15. september 2016 kl. 11:04 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taget i betragtning det anklageskrift der ventede dem, så slap to kvinder på 19 og 23 år ganske billigt fra deres møde med dommer Marianne T. Øllgaard i Retten i Holbæk i denne uge.

Den 23-årige blev helt frikendt for alle anklager, mens den 19-årige fik en dom på fire måneders betinget fængsel, mod at hun forpligtede sig til at følge et kursus i vredeshåndtering.

Anklagemyndigheden ville ellers have haft de to kvinder dømt for at have begået et groft voldeligt overfald.

Det skulle have været foregået på værtshuset Kontoret i Skibbrogade i Kalundborg den 13. marts i år. Her skulle de to kvinder sammen have overfaldet to andre kvinder på værtshusets toilet. Kvinderne skulle være blevet slået i hovedet med en flaske, og den ene kvinde skulle desuden have været udsat for et halsgreb bagfra. Retten fandt dog ikke at anklagemyndigheden løftede bevisbyrden i tilstrækkelig grad i denne sag.

Samtidig var den 19-årig desuden sigtet for almindelig vold, der skulle være foregået den 27. december sidste år ligeledes på Skibbrogade. Her skulle hun have slået en anden kvinde adskillige gange i ansigtet med en knyttet næve, og da politiet senere mødte op for at arrestere hende, sparkede hun en politiassistent flere gange både da hun blev anholdt og senere på politistationen.