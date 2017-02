Slagsmålet begyndte, da en 16-årig kom op at skændes med en anden elev i et frikvarter om et spil. Foto: Mik

18-årig i skoleslagsmål får betinget udvisning

Kalundborg - 22. februar 2017 kl. 13:25 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire unge, anklaget for grov vold, der skulle være begået i et spisefrikvarter på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg den 19. maj sidste år, slap med en løftet pegefinger.

To af de unge, en 18-årig og en 17-årig, blev helt frifundet af dommer Svend Erik Hansen og de to domsmænd, en tredje tiltalt, der er 16 år, blev kendt skyldig, men retten valgte alligevel at lade ham slippe for straf.

Den sidste unge, der er 18 år, fik 30 dages betinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark for sin andel i slagsmålet.

Han blev dog også kun dømt for det, som straffeloven betegner som »almindelig vold«.

Anklager Camilla Bech Larsen havde ellers forsøgt at få de fire dømt efter straffelovens paragraf om grov vold, men dommeren og domsmændene fandt ikke, at der var tilstrækkeligt med beviser til at dømme efter denne paragraf.

- Årsagen til, at vi forsøgte at gå efter en dom for grov vold, var, at vidner havde fortalt, at der var blevet slået med et kosteskaft. Når der i en voldsepisoder blive brugt en form for våben, så er man fra anklagemyndighedens side altid nødt til at overveje at gå efter en dom for grov vold, siger anklageren.

Slagsmålet startede, da den 16-årige kom op og skændes med en anden elev i et frikvarter om et spil, som de to spillede med hinanden.

Den 18-årige som endte med at få en betinget udvisning kom til, da han hørte spektaklet fra slagsmålet.

Herefter udviklede det sig til håndgemæng mellem de tre.

En anden elev, som forsøgte at skille slagsbrødrene ad, fik også flere slag, inden det lykkedes lærere at stoppe episoden.