150 nød Ubberup- løbet

Se billedserie Efter en god omgang tilpas høj diskomusik kunne køerne nyde synet af 150 forbipasserende motionister ved Ubberup Højskole lørdag. Foto: Ulrik Reimann

Kalundborg - 26. august 2017 kl. 19:52 Af Ulrik Reimann

Ubberup: Køerne på marken ved Ubberup Højskole reagerede tydeligt på den hårdtpumpede diskomusik, som varmede deltagerne op til Ubberupløbet lørdag.

AAlle ko-ører var rettet mod musikken, men så stoppede de dunkende rytmer, og 150 i mangefarvet motionstøj begyndte at gå og småjogge mod startstedet til de fire ruter - 3, 6, 10 og 16 kilometer. Dét var også et indtryk, som køerne så ud til at suge til sig.

Specielt de to længste ruter bød på noget det bedste fra det nordvestsjællandske landskab med skov, udsigt til vandet, marker med heste, køer og smukt kuperet terræn, og de hurtigste tider på de fire blev: 15 min. 44 sek. for 3 kilometer, 25 min. 20 sek. for 6 kilometer, 43 min. 42 sek. for 10 kilometer og en time og 24 sek. for de 16 kilometer, oplyser højskolens viceforstander Sara Simonsen.

- Rammerne for arrangementet var perfekte, og det eneste negative var, at vi oplevede en lille nedgang i deltagerantallet i forhold til tidligere. Det skyldes to ting; at der er kommet mange flere lokale motionsløb, og at Novo holdt medarbejderfest aftenen før løbet. Det har nogle sandsynligvis kunnet mærke på deres hoveder dagen efter, gætter Sara Simonsen.

Hun er dog ikke bange for, at den øgede motionsløbs-konkurrence på egnen vil fortrænge Ubberupløbet:

- Jeg både tror og håber, at vi næste år vender deltager-kurven i opadgående retning igen. Vi er et godt og gennemprøvet løb, som har en ualmindeligt smuk rute at byde på, fastslår Sara Simonsen.