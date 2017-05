150 år med ægte urmagerhåndværk

37-årige Morten Nygaard føler sig som en fisk i vandet, når han træder ind i sin urmagerforretning på Kordilgade 55. Der er så meget historie forbundet med denne butik og det håndværk, som udføres her, at det ville være utænkeligt at åbne i andre lokaler. Det lille butikslokale og det endnu mindre urmagerværksted emmer af atmosfære og historie. I 150 år har disse få kvadratmeter dannet rammen om urmagerhåndværket, og dermed har butikken serviceret mange kalundborgensere med både salg af ure samt reparationer. Når man runder 150 år, er det oplagt at markere dagen, og det gør Morten Nygaard på fredag den 2. juni, hvor byens butikker holder åbent til kl. 22.

Per 1. juli 2008 overtog Morten Nygaard urmagerbutikken efter Knud Ege Olsen, som på det tidspunkt havde været urmager i Kalundborg i 47 år - de sidste 29 år var det Mæhls Ure, han havde drevet. Det er altså snart ni år siden, at Morten Nygaard tog hul på sin epoke som urmager i Kalundborg på Kordilgade 55. Han måtte dog ikke fortsætte i navnet Mæhls Ure, men det er bestemt gået godt alligevel.

- Det er verdens bedste arbejde, og så er det jo vidunderligt at arbejde på et sted med så meget historie knyttet til, siger Morten Nygaard.

Skærpede krav

Man kan ikke uden videre få lov til at sælge de store urmærker længere. Ligesom hos bilforhandlerne, så bliver der stillet krav om det ene og det andet. Blandt andet har Morten Nygaard været nødsage til at investere i bestemte værktøjer for at få lov til sælge visse urmærker. Den unge urmager holder dog også stadig fast i sin store interesse og kærlighed for de gamle ure - franske og bornhomerure.