15 i arbejde efter jobmesse

- Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at et initiativ over nogle timer en eftermiddag udløser så mange konkrete kontakter og aftaler, at et betydeligt antal ledige borgere nu kan se frem til fast arbejde. På den baggrund, men også af andre årsager, er det allerede aftalt, at jobmessen vender tilbage. Måske ikke i præcis den form, vi benyttede i Rynkevanghallen, men udgangspunktet, at ledige møder interesserede virksomheder, det skal vi fastholde.