100 dage til Havnens Dag

Det er anden gang, at Kalundborgs Havnefront og Gisseløre Havn er med i den landsdækkende begivenhed, som sidst år trak mere end 60.000 besøgende en tur på havnen. På Havnenes Dag kan alle gratis prøve aktiviteter på Kalundborgs Havnefront og Gisseløre Havn både til vands og til lands. Cirkus Olaiski starter festlighederne, og blandt aktiviteterne til vands kan man komme ud på vandet i en sejlbåd, en motorbåd, en gummibåd, en jolle, en kajak, på surfbræt eller måske på et stand up paddle-board.

Havnens Dag er en del af projekt Vild med Vand, som Dansk Sejlunion og Foreningen for Lystbådehavne I Danmark (FLID) står bag. Projektet har til formål at gøre det lettere for danskerne at udleve maritime drømme ved at åbne lystbådehavnene op og gøre dem til lokalt samlingspunkt for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter for enhver smag.