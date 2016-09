- Ingen havmøller i bugten

- Det er min opfattelse, at bygherrerne i dette private projekt (åben dør-princippet, red.) er klar over, at der nok ikke er så meget at komme efter, siger han til dagbladet Nordvestnyt.

- Det er korrekt. Vi løber ikke fra gældende aftaler, der allerede er i spil. Men for det første er der miljømæssige krav, der skal opfyldes, og jeg kan forstå, at edderfuglen måske kan spille en rolle der. For det andet er der regeringens fremdriftskrav, som betyder, at Energistyrelsen kan skærpe anlægsbetingelserne til de private bygherrer. Fremdriftskravene betyder blandt andet, at bygherrerne, efter en given tilladelse, skal iværksætte byggeriet med skærpede tidskrav. Og med de nugældende oliepriser har de fleste nok svært ved at forestille sig, at nogen vil bygge dyre havmøller, der ikke vil kunne konkurrere på energiprisen.