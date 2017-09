Se billedserie Mange af Magne Hyldigs bukser er blevet smidt til genbrug, fordi de er blevet for store i livet, fordi han tabt fem kilo det sidste halve år. Hanne Hyldig er stolt af sønnens indsats, fordi han selv har været opsat på følge den plan, som blev udstukket fra BOBU. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

- For det meste siger jeg nej tak til kage

Kalundborg - 07. september 2017 kl. 08:31 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12-årige Magne Hyldig har altid været glad for mad og slik, og derudover kan han også godt lidt at spille computer ligesom mange andre drenge. Det resulterede i, at han blev overvægtig.

Han er aldrig blevet mobbet med de ekstra kilo, men da han og moderen fik tilbuddet om, at han kunne komme i behandling hos BOBU (Behandling af Overvægtige Børn og Unge) i Kalundborg, takkede de straks ja.

BOBU kører efter Holbæk-metoden, som er en behandling af stærkt overvægtige børn udviklet af overlæge Jens-Christian Holm fra Holbæk Sygehus. Lige i øjeblikket kører programmerne Generation XL på DR, som handler om børn, der er i behandling på Holbæk Sygehus for deres overvægt.

Omkring fem kilo vejer Magne Hyldig mindre nu, end han gjorde i marts, hvor han og moderen var til den første samtale. Han måler 11 centimeter mindre om livet og fem centimeter mindre om hoften. Han er også vokset en hel del i højden, så han er gået fra at være svært overvægtig til at ligge lige på kanten til at være normalvægtig.

Det har blandt krævet indkøb af mange nye bukser, fordi de gamle var for store i livet.

Det første par slim fit bukser er også erhvervet.

Hanne Hyldig er stolt af sin søn, fordi han har haft rygrad til at lade være med at købe slik om eftermiddagen, hvor han var alene med sine to tvillinge storebrødre indtil om aftenen, hvor hun kommer hjem.

- Han har også fortalt mig, at det har været meget hårdt at lade være med at spise slik de første par måneder, siger hun, og her nikker Magne Hyldig.

- Selvom han ikke er blevet mobbet, så er det jo rart at ligne de andre børn, siger hun.

Magne Hyldig er begyndt til karate to gange om ugen, og konditionen er blevet meget bedre.

Derudover bliver trampolinen brugt, der bliver cyklet, og så har han også været på pokemonjagt sammen med sin storebror.

- Her efter sommerferien er der mange, som kan se, at jeg har tabt mig, siger Magne Hyldig.