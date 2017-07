Se billedserie - Det er en dejlig fornemmelse at vide, at det, man gør, bidrager til forskning i og behandlingen af kræftsyge børn. Det spiller en stor rolle. Men det fællesskab, du er en del af på et cykelhold som TRV, det er, på det personlige plan, på samme måde givende og positivt. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

- At tro på sig selv er halvdelen af kampen

Kalundborg - 05. juli 2017 kl. 18:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Tanja sætter kaffekoppen fra sig og svarer uden mindste tøven - og med et lille smil:

- Jo! Der har da været mange gange, hvor jeg har tænkt: Det her, det klarer du bare ikke. Det er for hårdt. Der har været masser af gode oplevelser undervejs, ikke mindst på det menneskelige plan. Oplevelser, du ikke glemmer. Og den største har jeg jo til gode. Men der har også været stunder, hvor man havde lyst til at kaste cyklen langt væk og tænke tilbage på den tid, hvor man tegnede medlemsskab i skiftende motionscentre i byen - uden rigtig at gøre noget ved det!

Tanja Roskvist Duncan. Nordjyde. 36 år, lærer i Kirke Stillinge. Mand (Marc) og to børn (Malou og Malte). Domicil: Pagevænget, Kalundborg. Status: Rynkebyrytter 2017. På vej mod Paris. På lørdag.

Endelig! Tanja er spændt - og, indrømmer hun, lidt nervøs.

- På Team Rynkeby Vestsjælland (TRV) er der indbygget »tvang« på den måde, at hvis du ikke kan følge med, er det i sagens natur svært at deltage. Man presser hinanden, men tit har jeg tænkt, det er nok bare mig, der har det svært, siger Tanja - og tilføjer:

Det er nok ikke helt rigtigt.

Jeg tror, at det, at tro på sig selv, det bringer dig halvvejs. Resten må du slås for på cyklen!

Den 36-årige mor til to har også udfordret sig selv gennem træningsture alene.

- Det er en sejtrækker! Jeg foretrækker fællesskabet. Har du en dårlig dag, er der altid nogen, der gerne vil hjælpe.

Noget af den mentale urkraft har Tanja hentet fra de måneder tilbage i 2015, hvor hun plejede sin kræftsyge mor. Et meget hårdt forløb. Og sidst på året tabte Tanjas mor kampen til kræften.

- Jeg havde brug for at finde fodfæste; at komme videre. Det var her, at Team Rynkeby-projektet dukkede op første gang. At yde sit eget bidrag til kampen mod kræft, hvor det her er børnene, der spiller hovedrollen.

