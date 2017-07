I løbet af 2018 kan Thurah Transport tage sin nyindkøbte grund på cirka 60.000 kvadratmeter i brug. Grunden skal blandt andet bruges til at udvikle et nyt forretningsområde ved at etablere en terminal for ukonventionelt gods, forklarer direktør Lars Mouritsen. Foto: Anders Dall

Vognmandsfirma folder ny forretningsidé ud

Den 1. juli overtog vognmandsfirmaet Thurah Transport sin grund i Ishøjs nye erhvervsområde, Winthersminde. Efter 15 år med adresse på Baldershøj, der ligger små to kilometer fra den nye grund, udvider vognmandsfirmaet og får cirka 60.000 m2, som skal udnyttes, og som kan tages i brug i løbet af 2018. I dag er den nuværende grund på Baldershøj for lille til at rumme antallet af lastbiler, som er steget fra 23 vogne til 42 siden 2010, men der er også en anden årsag til at flytte, forklarer Lars Mouritsen, der er direktør for Thurah Transport. Han er i gang med at udvikle et nyt forretningsområde og vil etablere en terminal med plads til ukonventionelt gods. Direktøren oplever, at flere firmaer tager kontakt til ham med en forespørgsel om at opbevare kranvogngods, som byggepladsen ikke har plads til at få leveret på en gang og derfor ønsker at få leveret løbende alt efter, hvornår der er brug for de enkelte dele.