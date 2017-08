Ungetilbud samles på ét sted

Ishøj Byråd besluttede i slutningen af juni at afsætte 1,7 millioner kroner til at renovere denne bygning på Ishøj Søvej 1 med det formål at samle en række tilbud til unge. Arkivfoto: Anders Dall

Ishøj - 29. august 2017 kl. 11:20 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver der samlet for mange kommunale tilbud for unge på Ishøj Søvej 1? Nej, lyder svaret fra Social- og Sundhedsudvalgets formand Merete Amdisen (S). Ishøj Byråd har besluttet, at den 500 kvadratmeter store bygning på Ishøj Søvej 1 skal renoveres for 1,7 millioner kroner med det formål at placere flere af kommunens tilbud til unge dér. Det gælder blandt andet misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop, afklaringstilbuddet Ung på Vej, frivilligprojektet Mentor Ishøj og en ungegruppe under socialpsykiatrien. Modsat gruppen "Oprør - bekæmpelse af forringelser for sårbare", som i avisen tidligere har udtrykt bekymring over, at sårbare borgere "stuves sammen", på Ishøj Søvej 1, opfatter Merete Amdisen samlingen af tilbuddene som en forbedring af de rammer, som tilbuddene i øjeblikket har til rådighed.

- De 1,7 millioner kroner gives til at skabe flere kvadratmeter for sårbare borgere i kommunen og forskellige brugergrupper. At udvide er da at forbedre vilkårene, mener Merete Amdisen.

Hun forklarer, at beslutningen om at samle tilbuddene blandt andet beror på at en række af de grupper, der skal flytte til Ishøj Søvej, over for kommunen har udtrykt, at de havde for lidt plads på deres nuværende adresser.

- Vi forbedrer forholdene for en hel masse brugere, som i øjeblikket ikke har tilstrækkelig plads. Det kan vi imødekomme med de 500 kvadratmeter på Ishøj Søvej, lyder det fra udvalgsformanden.

Bekymring I kølvandet på Ishøj Byråds beslutning om at samle flere tilbud til unge og dele af socialpsykiatrien på Ishøj Søvej 1, opstod der bekymring blandt brugerne af Det gule hus, som er et tilbud til borgere over 18 år, som er psykisk sårbare eller har en sindslidelse. Det forklarer Helle Nees, der er med i gruppen "Oprør - bekæmpelse af forringelser for sårbare", der repræsenterer brugerne af Det gule hus.

Ifølge Helle Nees gik bekymringen på, om kommunens plan også involverede, at cafeen og aktiviteterne i Det gule hus skulle flyttes til Ishøj Søvej. Kommunen gav over for gruppen sidenhen udtryk for, at cafeen og aktiviteterne bliver i Det gule hus, fortæller Helle Nees.

Som medlem af Ishøj Udsatteråd har hun fra starten været med og fulgt processen omkring etableringen af boliger til hjemløse. Boligerne kommer til at ligge på det grønne areal ved siden af bygningen på Ishøj Søvej 1, og her er Helle Nees bekymret for, om de hjemløse, der skal bo dernede, får den nødvendige plads.

- Der bliver ikke mange meter fra de huse til den flyvende kuffert (Ishøj Søvej 1 red). Der har jeg svært ved at tro, at man kan give de hjemløse den ro, de skal have, siger hun.

Udvalgsformand Merete Amdisen er bekendt med den bekymring, som har været rejst i forhold til, at boligerne til hjemløse kommer til at ligge ved siden af Ishøj Søvej 1, men mener ikke, det bliver et problem.

- De vil blive fysisk adskilt med hæk og hegn, så der vil ikke være nogen, der kommer til at genere hinanden, lyder det fra Merete Amdisen.

Brøndby-inspiration Allerede i starten af byrådsperioden gjorde Ishøj Kommune sig tanker om muligheden for at samle flere tilbud i kommunen. Her besøgte repræsentanter fra kommunen, heriblandt Merete Amdisen og chef for Socialservice i Ishøj Kommune, Helle Madsen, Multihuset i Brøndby for at se, hvordan de med et aktivitets- behandlings- og caféhus har samlet tilbud til borgere, der har et stof- eller alkoholmisbrug eller en sindslidelse.

- Det er blandt andet derfra, vi har hentet inspirationen, siger Merete Amdisen.

Et af de tilbud, som skal flytte til den nye adresse er behandlingstilbuddet Pitstop, som kommunen åbnede i 2015. Tilbuddet er for unge op til 30 år, som har et misbrug af hash eller feststoffer. Der er altså ikke tale om unge, som har misbrug af hårde stoffer eller modtager substitutionsbehandling, understreger Helle Madsen, der er chef for Ishøj Kommunes socialservice.

Hun fortæller, at lokalerne på Ishøj Søvej 1 også kommer til at huse en ungegruppe under socialpsykiatrien. Gruppen er et tilbud til unge psykisk sårbare eller unge med en psykisk lidelse, som mødes to til tre gange om ugen. Derudover flytter kommunen øreakupunkturbehandlingen "NADA" fra Det gule hus til Ishøj Søvej 1. Om at samle flere af kommunens tilbud på Ishøj Søvej 1, siger Helle Madsen:

- Vi prøver at skabe nogle ordentlige rammer for den her målgruppe og få mulighed for den her fælles faglig synergi mellem de forskellige tilbud. Det er både for medarbejderne og brugerne, så de ikke skal på flere forskellige lokationer i Ishøj, hvis de har et tilbud.

Helle Madsen forklarer desuden, at der kommer et nyt klubtilbud for yngre med handicap, som skal være i Det gule hus. Klubtilbuddet kommer til at foregå på tidspunkter, hvor husets andre grupper ikke bruger huset. Åbningstiderne forbliver derfor de samme for brugerne.

Fakta: Disse tilbud flytter til Ishøj Søvej 1

Misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop: Tilbuddet er for unge op til 30 år, som har et misbrug af hash eller feststoffer. Der er ikke tale om unge, som har misbrug af hårde stoffer eller modtager substitutionsbehandling.

Ung på Vej: Et aktivitets og afklaringstilbud for psykisk sårbare unge, som skal afklares til uddannelse eller beskæftigelse.

Mentor Ishøj: Et frivilligt socialt mentorkorps for unge, som tilbyder lektiehjælp.

Ungegruppe under socialpsykiatrien: Et tilbud til unge psykisk sårbare eller unge med en psykisk lidelse som mødes to til tre gange om ugen. Gruppen bliver også tilbudt noget fælles vejledning med kommunens hjemmevejledere.

Samtalegruppe under Projekt GIV: Et projekt for børn og unge, der har en mor eller far, der har et alkohol, hash eller pillemisbrug. Projektet har en samtalegruppe i Greve og i Ishøj, og på Ishøj Søvej 1 bliver der indrettet et samtalerum.

NADA-behandling: Øreakupunkturbehandlingen "NADA" flyttes fra Det gule hus til et lokale på Ishøj Søvej 1. I første omgang henvender tilbuddet sig primært til gruppen af psykisk sårbare unge.

Kilde: Helle Madsen, chef for Center for Socialservice i Ishøj Kommune