Se billedserie Tre leverandører har vist stor interesse for udbuddet, men kan ikke træffe en beslutning lige nu, fordi selskaberne er i gang med en fusion. Denne fusion forventes godkendt af myndighederne sidst i august 2017, og derefter vil det nye selskab gerne indlede en dialog om tilslutning til Ishøj Fællesantenne.

Uforløst udbud om fællesantenne

Ishøj - 09. august 2017

Ishøj Kommune vil gerne byde flere leverandører af tv og internet indenfor på Ishøj Fælles-antenne, så borgerne kan få et større udvalg og konkurrence på prisen.

Derfor har kommunen netop afholdt et udbud, hvor leverandører kunne melde sig på banen, men hidtil har forsøget ikke båret frugt.

- Man kan på sin vis sige, at vi er forud for vores tid. Vi er den første antenneforening, som frivilligt åbner sit net for ekstra indholdsleverandører, men desværre er rammerne ikke helt på plads, har det vist sig, siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), i en pressemeddelelse fra Ishøj Kommune.

Har brug for mere tid

Kommunen har været proaktiv for at skaffe flere indholdsleverandører til Ishøj Fællesantenne og været i kontakt med 11 potentielle leverandører.

- Meldingen fra dem er, at de finder vores antenneforening meget spændende og er interesseret i at levere indhold til borgerne i Ishøj. Men af forskellige årsager har de brug for mere betænkningstid. Vi ser derfor udbuddet som en mulighed for at afsondre markedet og indlede en konstruktiv dialog med leverandørerne, siger Ole Bjørstorp, som understreger, at ekstra leverandører sagtens kan tilsluttes fællesantennen i hele den fireårige periode, som aftalen med Kabelplus løber.

Kommunen går dog stadig efter at finde en eller flere ekstra leverandører inden den 1. januar 2018.

Fusion og fiber

En anden leverandør er klar til at indgå i Ishøj Fællesantenne, men kan kun levere indhold via fibernet. Båndbredden på antennenettet i Ishøj vil nå fiberniveau, når Kabelplus har gennemført den forestående opgradering, og leverandøren vil derefter gerne indlede forhandlinger.

Ændring af vilkår

Endelig er der en leverandør, som gerne vil levere på fællesantennen, hvis priser og vilkår ændres. Da Kabelplus betaler for driften af antenneanlægget, skal leverandørerne betale en afgift til Kabelplus for at tilslutte sig nettet. Prisen er fastsat i kontrakten med Ishøj Fællesantenne. Kommunen vil undersøge, om det er muligt at ændre på prisen. Ishøj Fællesantennes vurderingspanel har fx foreslået en model, hvor prisen ikke er fast, men afhænger af antallet af kunder. Vurderingspanelet består af repræsentanter fra kommunens boligforeninger og bylaug.

Er optimistisk

På trods af det frugtesløse udbud er borgmester Ole Bjørstorp optimistisk.

- Vi har mange bolde i luften lige nu, og jeg er optimistisk omkring, at vi får mindst en ekstra leverandør inden nytår. Vi er det første lokale antennenet i Danmark, som af egen vilje åbner op for ekstra leverandører, og både vi og leverandørerne skal lige finde os til rette i den nye virkelighed og finde ud af, hvordan vi skal handle, siger borgmesteren.