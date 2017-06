Syrienkriger kæmper for at beholde dansk pas

En ung syrienkriger fra Ishøj fortsætter kampen for at beholde sit dansk pas. Han har netop fået tilladelse til at anke en dom til Højesteret.

Men Østre Landsrets afgørelse om, at han skal frakendes sit danske statsborgerskab og derefter udvises, skal nu vurderes af landets øverste domstol. Det har Procesbevillingsnævnet netop tilladt. Også fængselsstraffen skal bedømmes igen.

- Han er den første, der er blevet frataget sit danske statsborgerskab, selv om han er født og opvokset her, sagde hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, efter dommen i marts.

Den 25-årige har desuden fået en del omtale i forbindelse med sagen om den 17-årige pige fra Kundby, som ligeledes er idømt fængsel i seks år.

Under sin varetægtsfængsling har pigen skrevet med Cifti. "Vi forstår hinanden, og det er en smuk ting," skrev hun til ham.

Tidligere har Højesteret taget statsborgerskabet fra danskmarokkaneren Said Mansour, der kaldes boghandleren fra Brønshøj. Det skyldes hans heftige propaganda for terror.

Under sagen mod Enes Cifti i landsretten så anklageren ikke nogen grund til at lade ham blive i Danmark.

- Han har intet til overs for det demokrati, vi har, sagde vicestatsadvokat Anders Riisager.

- Vi ved fra hans egne udtalelser, at han følte sig meget bedre tilpas hos Islamisk Stat end i Danmark. På den baggrund er det paradoksalt, at han ønsker at bevare sit ophold i Danmark, sagde han.

Omvendt har forsvareren sagt, at han Cifti er integreret, fordi han taler dansk og har haft arbejde.

Cifti var pizzabager i Tune, men rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Han optog et kviklån på 20.000 kroner, som skulle gives til IS. Desuden har han hyldet de drab, som Omar el-Hussein begik i København ved synagogen og ved Krudttønden i februar 2015.

Hvornår Højesteret skal behandle spørgsmålet om sanktionen, vides endnu ikke.