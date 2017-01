Svømmehal udvider åbningstider

Til marts er det planen, at den nyrenoverede svømmehal åbner op igen, og i den forbindelse besluttede Ishøj Byråd på det seneste byrådsmåde at udvide åbningstiderne for svømmehallen. Det kommer blandt andet til at betyde, at svømmehallen som noget nyt holder åbent i hele sommerferieperioden fra klokken 09.00 til klokken 16.00. Derudover kommer svømmehallen til at holde åbent på langt flere helligdage end hidtil. For det kommende år holder svømmehallen kun lukket fra den 23. til den 26. december samt den 1. januar.