Socialt udsatte: Brugere bliver inddraget

Gruppen skal komme med input til planlægningen af Ishøj Søvej 1 sammen med personale og ledelse i Center for Socialservice, som har ansvaret for tilbuddene til de socialt udsatte. Oprettelse af brugergruppen blev aftalt på et møde med brugerne den 27. juli, hvor formålet var at komme den usikkerhed til livs, der var opstået blandt flere brugere efter omtale i pressen af de nye planer. Det ærgrer Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S), at nogle fejlagtige oplysninger er kommet til at skygge for et projekt, som der er bred opbakning til blandt både brugere og personale. Usikkerheden skyldtes ifølge borgmesteren to fejlagtige oplysninger, som handlede om vejledning og stiknarkomaner.