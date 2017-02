Ishøjs folkeskoler og Ishøj Erhvervsforening har taget det første skridt til et samarbejde, der skal øge skoleelevernes kendskab til det lokale erhvervsliv. Skoleleder på Ishøj Skole, Lars Halmø, ser spændende perspektiver i samarbejdet. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skoler og erhverv indleder samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler og erhverv indleder samarbejde

Ishøj - 14. februar 2017 kl. 05:33 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens folkeskoler og Ishøj Erhvervsforening har taget det første indledende skridt til et samarbejde, der skal øge kendskabet til det lokale erhvervsliv.

På et møde i midten af november måned mødtes skoleledere med Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse med henblik på at indlede et samarbejde, der skal gøre skoleelever og branche klogere på hinanden. Lars Halmø, der er skoleleder på Ishøj Skole, deltog i mødet, og han ser spændende perspektiver i at gå videre med planerne om et samarbejde. Han forklarer, at mødet først og fremmest handlede om at få sat ansigt på hinanden og snakke om, hvad erhvervslivet kan bidrage med, og hvad skolerne kan bidrage med.

- Jeg tror, at både skolevæsenet og erhvervslivet kan få gavn af det. For nogle af vores elever giver det også noget kendskab til, hvad det kræver at komme ud på arbejdsmarkedet, og vores erhvervsliv kan få en fornemmelse for, hvad det er for nogle unge, vi arbejder med i Ishøj, fortæller Lars Halmø.

Muligheder

Selv om der ikke blev indgået konkrete aftaler, så har skolelederen på Ishøj Skole allerede gjort sig nogle tanker om, hvordan skolen kan bruge det lokale erhvervsliv mere i udskolingsklasserne.

- Det kunne være, hvordan vi kan bringe dem (erhvervslivet red.) ind i nogle af vores valgfag, men det kunne også være praktikforløb, siger Lars Halmø.

Fra Strandgårdsskolen deltog skoleleder Birgit Lise Andersen i mødet, og ligesom sin kollega ser hun også muligheder i at realisere et egentligt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

- Vi er meget positive og meget interesseret i samarbejdet. Der er to ting i det. Vi vil gerne give eleverne en bredere viden om verden, og så vil vi gerne motivere dem til et bredere uddannelsesvalg og øge elevernes og forældrenes kendskab til erhvervsmuligheder, når man bliver voksen, fortæller Birgit Lise Andersen.

Den første kontakt

Motivationen for at gå i dialog om at indgå et samarbejde har fra det lokale erhvervslivs side blandt andet været båret af et ønske om at få flere unge ud i en erhvervsuddannelse.

Det forklarer turist- og erhvervschef i Ishøj Kommune, Anja Vorm Andersen. Ifølge turist- og erhvervschefen handler det nu om at se, hvor der er muligheder for at etablere et konkret samarbejde mellem skoler og erhverv. En af de ting, der blev vendt på mødet, var at lade skolelederne deltage ved erhvervsforeningens årsmøde i 2017, men ligesom de andre ideer på mødet ligger intet endnu fast.

- Den første kontakt er blevet skabt, og så skal vi tage den et trin videre, siger hun.

Der er ikke på nuværende tidspunkt aftalt et nyt møde mellem skolerne og erhvervsforeningens bestyrelse.