Se billedserie En ny tilstandsrapport for Gildbroskolens legepladsredskaber på skolens udearealer peger på, at træværket flere steder er råddent. Ifølge rapporten er gyngestativet her karakteriseret ved, at overliggeren er rådden, og der er også råd i gyngebenene. Foto: Kim Rasmussen

Skole: Legepladser er nedslidte

Ishøj - 07. juni 2017 kl. 05:43 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rådhuller i træværket på legepladsen. Råd i gyngestativets overligger og stolper. Rådne brædder. Sådan bliver et udpluk af Gildbroskolens legepladsredskaber på skolens udeareal beskrevet i en ny tilstandsrapport, som nu har fået skolens bestyrelse til at råbe politikerne op. I et brev til kommunen skriver formand for skolebestyrelsen på Gildbroskolen, Jens Nyrup Jensen, blandt andet at: "Skolebestyrelsen ser med kraftigt stigende bekymring på tilstanden af Gildbroskolens udearealer," og at "Denne rapport viser med al tydelighed, at der vil være stærkt begrænsede muligheder for at benytte legeredskaber og øvrige udearealer for Gildbroskolens elever indenfor 1-2 år, da en meget stor del vil skulle fjernes af sikkerhedsmæssige årsager (råd mm.)."

Ifølge skolebestyrelsens formand bærer nogle af legepladsredskaberne præg af, at de er over 40 år gamle, da de ikke blev udskiftet, dengang skolen blev renoveret fra 2002 til 2005. I dag er der flere legepladsområder, der er nedslidte og bør skiftes ud i et sådant omfang, at det kræver, at kommunen går ind og hjælper økonomisk, forklarer Jens Nyrup Jensen.

- Som det rådner og forgår, har vi ikke penge til at udskifte det selv, siger han.

Omfanget

I kommunens Børne- og Undervisningsudvalg behandlede politikerne henvendelsen fra skolebestyrelsen på deres udvalgsmøde den 15. maj. Her besluttede de at bede Gildbroskolen om at udarbejde et prisoverslag på udskiftning og renovering af nedslidte legeredskaber, men påpegede også, at skolen selv skal tage ansvar for at udbedre mindre skader.

På nuværende tidspunkt har skolen ikke et overblik over, hvor meget det vil komme til at koste at udskifte og renovere legepladsredskaberne. Hvor meget, der skal udskiftes, er noget, som Gildbroskolen skal finde frem til sammen med kommunens Teknik- og Bygningsudvalg. Det forklarer Gildbroskolens skoleleder Leif Bjarning.

- Vores legepladser er gamle, og der er behov for at få skiftet nogle ting. Vedligeholdelse er noget af det, som skolens egen økonomi skal sørge for, men her er der behov for større investeringer, og derfor har skolebestyrelsen rettet henvendelse til kommunen. Vi har en flot og velholdt skole, men vores udearealer trænger til noget opgradering, siger Leif Bjarning, som samtidig er glad for, at udvalget har taget positivt imod henvendelsen fra skolebestyrelsen.

- Sådan ser jeg det i hvert fald. Ellers ville de heller ikke bede os om at lave et prisoverslag på, hvad det vil koste at udskifte de nedslidte legeredskaber.

Han håber, at skolen sammen med Teknik- og Bygningsudvalget kan nå at mødes inden sommerferien for at få en ide om, i hvilket omfang der skal ske udskiftning og renovering af legeplads og udearealer. Det prisoverslag, de finder frem til, kan ifølge Børne- og Undervisningsudvalget dagsordensreferat fra deres møde den 15. maj indgå i budgetforhandlingerne for næste års budget.