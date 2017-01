Palle åbner skobutik i Ishøj Bycenter

- Vi havde lyst til at udvide, og så fandt vi ud af, at placeringen her i Ishøj ikke var så dum. Indtil videre er vi her et halvt år for at se, om kunderne kan lide os, og hvis det viser sig at holde stik, vil vi meget gerne blive her. Vi er allerede blevet taget godt imod af kunderne. Jeg hører dagligt positive bemærkninger om, at kunderne er glade for, at vi er kommet her, siger Palle Frederiksen.