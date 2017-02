Oplev Claes Bang i monologen Ondskaben

Glæd dig til Claes Bang i monologen Ondskaben, som er baseret på Jan Guillous' roman fra 1981. Romanen er bygget på Jan Guillous' ungdomsoplevelser som offer for en hårdtslående far og mødet med det brutale 'kammerat-opdragelsessystem' på kostskolen Solbacka.

Monologen stiller skarpt på ondskabens anatomi - bliver man ond af at blive behandlet ondt? Eller kan man trodse daglig afstraffelse og ydmygelse og bevare godheden? Hvordan klarer man sig, når man kæmper mod en overmagt uden at gribe til overmagtens uretfærdige midler? Og kan vold i visse situationer fungere som hævn og ligefrem forsvares?

Efter forestillingen er der arrangeret aftertalk med Eksistensfilosofisk Akademi, som vil møde publikum i en snak om begrebet 'ondskab'. Eksistensfilosofisk Akademi er dannet af Jon Auring Grimm og Stine Zink Kaasgaard som et forsøg på at skabe et rum for fordybelse og dannelse i disse tider på et sprog, som alle kan være med på.