Nyt medlem i Ishøj Seniorråd

Ishøj Seniorråd afholder valg hvert andet år, hvor kun halvdelen af medlemmerne er på valg. Det sker for at undgå en total udskiftning af hele rådet på én gang.

Peter Møller vil have et særligt fokus på at holde Ishøjs ældre borgere aktive for at undgå ensomhed og sygdomme: