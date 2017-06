Se billedserie Det nyoprykkede 1. hold fra Ishøj BK.

Send til din ven. X Artiklen: Ny klub begynder i Sjællandsserien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klub begynder i Sjællandsserien

Ishøj - 03. juni 2017 kl. 16:01 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye klub Ishøj IF vil begynde i Sjællandsserien.

Det blev en kendsgerning, da Ishøj BK sikrede sig oprykning efter at have været helt suveræn i Serie 1 og vundet rækken foran Greve og Solrød.

Omkring 400 tilskuere fulgte, at Ishøj BK sikrede sig det ene nødvendige point i kampen mod Vordingborg, som gjorde, at holdet kom op på 54 point. Greve og Solrød har på de næste pladser henholdsvis 46 og 43, dog med to kampe tilbage.

Ishøj BK mangler således at møde Slagelse IK hjemme 3. juni og Vallensbæk ude 10. juni.

Blandede følelser

-Jeg har takket nej til tilbuddet om at fortsætte i den nye bestyrelse i Ishøj IF, så for mit vedkommende var der blandede følelser. Vi startede i minus her i Ishøj BK på kontoen med ca. 120 medlemmer i serie 3 med få hold, hvor jeg nu går af med en kæmpe klub med +500 medlemmer samt et hold i Sjællandsserien med ca. 22 hold i alt i Ishøj BK, dog skal det siges, det ikke er gjort alene, den bestyrelse vi har haft har fungeret rigtig fint fin med Legenderne Murat Kütük og Mustafa Baskaya, siger Ramazan Ünsal, hidtidig formand i Ishøj BK.

Det var tydeligt at se, at gæsternes taktik var at stå kompakt på egen banehalvdel og satse på kontra, men hjemmeholdet vandt 4-1 (1-1), så oprykningen var i hus.