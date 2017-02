Maria og Hasina Onib har åbnet skønhedsklinikken Lady Skin Care på Vejlebrovej i Ishøj. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Mor og datter åbner skønhedsklinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor og datter åbner skønhedsklinik

Ishøj - 22. februar 2017 kl. 15:54 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hasina Melina Onib har drømt om det, siden hun var ung. At starte sin egen skønhedsklinik. Dengang havde hun ikke penge til at starte på kosmetologskolen, og hun gik andre veje, stiftede familie og fik arbejde i Københavns Kommune. Men drømmen varede ved, og da hendes datter Maria Jasmin Onib i sommer blev færdig på kosmetologskolen i København og skulle vælge mellem et praktikforløb i seks måneder eller være selvstændig i et år, opstod muligheden for at starte en skønhedsklinik sammen i Ishøj.

- Det har altid været min drøm, og så kom vi til at tænke: "Hvorfor åbner vi ikke noget sammen," og det gjorde vi så, fortæller Hasina Melina Onib.

Hun fortæller, at hun siden sommer har taget de nødvendige kurser, der skal til for at lave ansigtsbehandling, voksbehandling og lashlift, som er nogle af de behandlinger, klinikken udbyder.

Maria Jasmin Onib gik ind i faget, fordi hun både går op i skønhed og gerne vil hjælpe andre folk med problemer i huden. Hun forklarer, at hun fik opbakning fra både sin lærer og rektor til at forsøge sig som selvstændig og ser kun fordele ved at starte op sammen med sin mor.

- Det er mere afslappende, end hvis det var en, man ikke kendte. Vi kender hinandens stærke og svage sider, så vi kan supplere hinanden, siger hun.

De fandt et ledigt lokale på Vejlebrovej 66 og havde oprindeligt planlagt at starte op til november 2016, men det skulle vise sig, at det tog lidt længere tid end beregnet at renovere lokalet, der tidligere har været vuggestue, og derfor blev åbningen udskudt til januar.

Som navnet antyder, er 'Lady Skin Care', som skønhedsklinikken hedder, kun for kvinder. Hasina forklarer:

- Det er ikke fordi, vi har noget imod mænd, men vi har valgt at lave klinikken kun for kvinder for at give kvinder et frirum. Det har også været en svær beslutning at tage, men vi tror, det ville være godt. Vi har kun haft positive meldinger om det.

Skønhedsklinikken ligger på Vejlebrovej 66.