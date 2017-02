Mand stukket ned på parkeringsplads i Ishøj

En mand er onsdag aften blevet stukket ned i Ishøj sydvest for København. Han er umiddelbart uden for livsfare, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Vi har forsøgt at afhøre ham, men han er ikke videre meddelsom, oplyser vagtchef Rene Søe Pedersen.

Politiet har været ude på gerningsstedet med en indsatsleder og hundepatruljer for at lede efter et muligt gerningsvåben samt sikre eventuelle spor.

Ingen personer er anholdt i sagen.

- Men vi har fået at vide, at der var to mindst gerningsmænd. De forsvandt fra stedet i løb, så vi hører meget gerne fra folk i området, der måske har lagt mærke til et par mænd, der eventuelt har ventet på parkeringspladsen, gået søgende rundt eller på anden måde opført sig på en måde, der stikker ud fra normalbilledet, siger vagtchefen.

Det 30-årige offer for overfaldet kommer fra lokalområdet.