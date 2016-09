Se billedserie Elever fra 8.a og 8.b på Vejlebroskolen i Ishøj stod onsdag aften ved deres stoleinstallation og tog imod deltagerne ved Copenhagen Art Run. Foto: Katharina Edlenborg.

Send til din ven. X Artiklen: Løbet der handler om at stoppe op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løbet der handler om at stoppe op

Ishøj - 16. september 2016 kl. 11:42 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt handler et løb om at sætte den hurtigste tid, glemme omgivelserne og sætte sine konkurrenter til vægs. Sådan plejer det at være, men sådan var det ikke onsdag aften i Ishøj Strandpark.

Her dannede kunstværker og kunstinstallationer rammen om Copenhagen Art Run, der for femte gang blev afholdt i Ishøj. Modsat andre motionsløb, så slipper Copenhagen Art Run kunsten fri i naturen ved Ishøj Strandpark og inviterer deltagerne til at stoppe op og give sig tid ved hver kunstinstallation, de møder på ruten. Det forklarer Sia Andersen, der er kulturudviklingskonsulent i Ishøj Kommune. Hun er med til at arrangere løbet og forklarer, at kunsten i højere grad end tidligere år udfordrer deltagerne undervejs på ruten.

- Det er gået fra at være kunst, man løber forbi til noget, man skal tage stilling til, noget man deltager i eller holde øje med. Løbet er ikke det primære. Det primære er det, man oplever undervejs, siger Sia Andersen.

Lokal kunst

Onsdag aften mødte deltagerne 14 forskellige kunstinstallationer, og ved rutens tredje kunststop stod elever fra 8.a og 8.b fra Vejlebroskolen.

De har i den seneste tid samarbejdet med kunstmuseet Arken om at lave installationen "Take a step - Take a seat". Her har de omdannet gamle og slidte stole til seks skulpturelle stolegrupper. Klasselærer Tina Hygum forklarer, at installationerne blandt andet symboliserer hår, ører og munden og er blevet til ud fra temaet: Den umulige stol.

- Den med ørerne er blevet til en bænk, og munden er en masse stole, siger Tina Hygum.

Onsdag eftermiddag var eleverne selv nede for at sætte stoleinstallationerne op, og da deltagerne senere klokken fem blev sendt ud på ruten, kunne de se elever fra 8.a og 8.b stå med hver sit bogstav, der tilsammen formede ordene "Take A step - Take a seat". Her kunne deltagerne sætte sig ned i en af de "umulige stole" og få taget et billede til Instagram.

Interaktiv profil

At Copenhagen Art Run i år har mere fokus på interaktiv kunst bunder i, at det netop har været de kunstinstallationer, som deltagerne de senere år har været begejstret for. Det forklarer ekstern projektleder Marie Dalton fra bureauet Crone og Co., der har samarbejdet med Ishøj Kommune om at arrangere løbet.

- Der var en fantastisk stemning på pladsen, og vejret var perfekt. Der var rigtig meget interaktion ude på ruten ved de værker, som folk kom forbi. Det var dejligt, at folk tog imod en mere interaktiv profil. Det er det, vi har prøvet at lægge vægt på, siger Marie Dalton.

Hun vurderer, at der var mellem 700 og 800 deltagere. Udover lokal kunst fra eleverne på Vejlebroskolen bød Ishøj Kulturskole og Ishøj bibliotek også ind med værker.