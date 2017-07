Læs bøger på alverdens sprog

- Når vi har valgt at udskifte vores depoter med nye bøger fra Center for Integration, samt præsentere muligheden for at bruge Verdensbiblioteket, er det for at kunne tilbyde vores brugere et langt mere moderniseret tilbud, der afspejler samtiden, udtaler biblioteksfaglig leder på Ishøj Bibliotek, Heidi Knudsen Rostholm.