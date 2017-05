Ifølge Ishøj Lærerkreds var der i 2016 en forholdsvis stor udskiftning i lærerstaben på Ishøjs skoler, og det er særligt graden af opsigelser, som bekymrer kredsformand Joan Jørgensen, der også havde punktet på dagsordenen på den seneste generalforsamling i Ishøj Lærerkreds tilbage i marts. Billedet her er fra en tidligere generalforsamling i kredsen. Foto: Ishøj Lærerkreds

Læreropsigelser vækker bekymring

Ishøj - 31. maj 2017

Hyppig udskiftning i lærerstaben. Det var et scenarie, som ifølge Ishøj Lærerkreds prægede Ishøjs skoler i det forgangne år, og noget tyder på, at det er en udvikling, som eleverne skal til at vænne sig til. Ifølge tal fra Ishøj Kommune oplevede eleverne i skoleåret 2015-2016, at 63 lærere ud af 771 stoppede på en af Ishøjs skoler. Ud af de 63 valgte 34 selv at opsige deres lærerjob i kommunen, mens 13 stoppede som følge af tidsbegrænsede ansættelser og 12 gik på pension. Udskiftningen i lærerstaben var også på dagsordenen, da Ishøj Lærerkreds holdt deres seneste generalforsamling tilbage i marts. Her fremgik det af årsberetningen, at 48 lærere i kalenderåret 2016 havde stoppet deres ansættelse i Ishøj. Af dem havde 34 sagt deres job op, og det er netop graden af opsigelser, der bekymrer Joan Jørgensen, der er kredsformand i Ishøj Lærerkreds.

- Det er en stor udskiftning, og det betyder mange omvæltninger på skolen, siger Joan Jørgensen.

Ifølge kredsformanden har opsigelserne blandt andet den konsekvens, at nogle skoler i stedet ansætter uuddannede til at stå for undervisningen, mens flere skoler ikke nødvendigvis ansætter en ny lærer med det samme, men venter til efter sommerferien, og det betyder, at de ledige undervisningstimer bliver fordelt ud på skolens andre lærere, fortæller Joan Jørgensen.

Hun har ligeledes lavet en opgørelse fra august 2016 og frem til marts 2017, som viser, at 15 lærere selv har valgt at stoppe deres lærergerning i Ishøj, og derudover havde 13 lærere, ifølge kredsformanden, før sommerferien opsagt deres job fra og med skoleårets start i august.

- Det er flere, end det plejer, og det er bekymrende, siger Joan Jørgensen, som ikke vil komme nærmere ind på, hvordan opsigelserne er fordelt på skolerne.

For at få en idé om baggrunden for, hvorfor flere lærere end normalt selv har valgt at forlade Ishøjs skoler, sendte lærerkredsen en spørgeskemaundersøgelse ud til de lærere, der selv har valgt at stoppe i Ishøj, men her har formanden kun modtaget fem svar fra de 25 lærere, spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til i januar.

- Fem svar er ikke noget, jeg kan konkludere noget på, så jeg kan ikke sige noget om, hvad det skyldes, fortæller hun.

Ikke en livsansættelse I kommunens Børne- og Undervisningsudvalg afviser formand Jeannette Merklin (S), at antallet af læreropsigelser blandt lærerstaben i Ishøj er så højt som det tal, som lærerkredsen er kommet frem til. Hun har indhentet tal fra skolelederne i kommunen, der ifølge formanden viser, at 12 fastansatte lærere har valgt at opsige deres stilling i perioden fra august 2016 og frem til marts i år. Når tallene fra Ishøj Lærerkreds er højere, kan det ifølge formanden hænge sammen med, at lærerkredsen har inkluderet opsigelser fra tidsbestemte ansættelser som barselsvikariater i opgørelsen, hvorimod kommunens tal kun har taget fuldtidsansatte med. At der kan optræde tidsbestemte ansættelser i lærerkredsens opgørelse, kan Joan Jørgensen ikke afvise. Hun mener dog ikke, det ændrer på, at der har været en stor udskiftning i lærerstaben i Ishøj. Den udvikling er dog ifølge Jeannette Merklin ikke et udtryk for, at skolerne i Ishøj er dårlige, men i stedet et udtryk for, at mobiliteten på arbejdsmarkedet og dermed også i lærerfaget, har ændret sig.

- Jeg tror, det bliver helt almindeligt, at folk hurtigere skifter job, siger Jeannette Merklin og uddyber:

- Når jeg kigger på, hvordan samfundet har flyttet sig, så var det at være lærer for år tilbage en livsansættelse. Jeg kan huske min folkeskolegang, og der var lærerne der hele tiden. Jeg tror, mobiliteten på det område har forandret sig. Vores nye folkeskolelærere vil være noget kortere tid på arbejdspladsen, fordi det er en anden tid, og der er flere muligheder end for år tilbage, siger Jeannette Merklin.

I Ishøj lærerkreds peger Joan Jørgensen desuden på tal fra skoletal.dk, der ifølge lærerkredsen viser, at der i 2016 var 23 færre lærer-fuldtidsstillinger i Ishøj sammenlignet med 2015. Den udvikling betyder ifølge Jeannette Merklin dog ikke, at der er 23 færre lærere til at undervise et uændret elevtal. Ishøj Kommune arbejder ud fra et princip om, at pengene følger barnet, så hvis der er 23 færre lærere sammenlignet med 2015 så er det fordi, der er færre børn i Ishøjs skoler, fortæller hun.