Kunststi sendt i udbud

- Vandreruten til Arken går både igennem et tætbefolket beboelsesområde, en lang tunnel, et stille villakvarter og et område med idylliske naturstier. Jeg glæder mig til at se, hvordan kunstnerne og arkitekterne vil binde disse områder sammen, gøre ruten lettere at navigere i for de besøgende og give dem en god oplevelse ved at fylde byrummet med kunstneriske oplevelser, fortæller Ishøj Kommunes borgmester, Ole Bjørstorp (S), i pressemeddelelsen.