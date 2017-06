Se billedserie Fredag var der afskedsreception for 65-årige Poul Rosenbaum, der nu går på pension efter 37 år som leder af først Ishøj Musikskole og siden Ishøj Kulturskole. Foto: Anders Dall

Kulturchef: Varen er leveret, og den er leveret godt

Ishøj - 27. juni 2017

Ishøjs kulturchef, John Rommelund, kan godt huske dengang en ung Poul Rosenbaum tilbage i 1980 søgte jobbet som leder af Ishøj Musikskole. John Rommelund sad selv med i ansættelsesudvalget og har siden samarbejdet og fulgt med i den udvikling af Ishøj Musikskole, som Poul Rosenbaum har orkestreret.

- Dengang var det en ung mand med mørkt krøllet hår. I dag ser det lidt anderledes ud, griner John Rommelund, da han fredag eftermiddag tager ordet ved Poul Rosenbaums afskedsreception.

Han kigger ud på et fyldt festlokale i Ishøj Idræts og Fritidscenter, hvor Poul Rosenbaum i sin blå jakke står i centrum lidt mere fremskudt end alle andre. Poul Rosenbaum har gennem de sidste 37 år stået i spidsen for Ishøj Musikskole og fra 2010 Ishøj Kulturskole. Med etableringen af Ishøj Musikforening satte han foruden instrumentundervisning fra starten fokus på orkesterundervisning og voksenundervisning. Han hentende i 1990 Musikalsk Grundkursus til Ishøj, som i 27 år har fungeret som et forberedelseskursus for elever, der gerne vil ind på musikkonservatoriet. I 2010 var det ikke længere kun musikdelen, som Poul Rosenbaum skulle lede. Hanfik med etableringen af Ishøj Kulturskole også ansvaret for dans, billedkunst og drama.

- Varen er leveret, og den er leveret godt. Der mangler ikke noget, slog John Rommelund fast i sin tale til Poul Rosenbaum.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) kaldte det "vemodigt", at Poul Rosenbaum har valgt at stoppe som kulturleder i Ishøj, da han i sin tale takkede musiklederen på byrådets vegne.

- Der var brug for en musikinspektør, der ville noget med en musikskole og en musikinspektør, der ville noget med Ishøj Musikskole. Der blev peget på dig, og det har vist sig, at det var et godt valg, sagde borgmesteren.

Blandt talerne var også formand for Ishøj Kulturskoles bestyrelse, Claus Mortensen, der roste Poul Rosenbaum for at have været en uvurderlig styrke for Ishøj Kulturskole både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

- Du er pligtopfyldende og professionel i din tilgang, pragmatisk i forhold til at løse problemer og så er du pianist på et meget højt niveau, og minsandten om du ikke også er blevet pensionist, sagde han.

Ny leder af Ishøj Kulturskole er Anna Daub Svanholdt. Hun har tidligere blandt andet været leder af Stenlille Musikskole og kommer fra en stilling som selvstændig konsulent.