Kulturbrofestival lige om hjørnet

Festivalens hovednavn er i år punjabi-sangeren Anita Lerche, der giver koncert sammen med Dhol United. Anita Lerche spillede også for et par år siden i Vejleåparken, og der bliver derfor mulighed for et gensyn med sangeren, som ifølge arrangørerne for alvor blev kendt som den første kvinde fra vesten, der udgav et soloalbum på sproget punjabi og som netop har været på Billboard top-5 listen i USA med hendes seneste album "Bhajans". Herhjemme har hun sunget i "Vild med dans" og medvirkede i DR2 dokumentaren "Fra Herlev til Bollywood".