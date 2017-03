Kopiband hylder Pink Floyds debutalbum

Pink Floyds debutalbum 'The Piper at the Gates of Dawn' fylder 50 år. Albummet betragtes som en klassiker i den psykedeliske rock, og er startskuddet til hele 15 albums under navnet Pink Floyd.

Pink Floyds omfattende bagkatalog rummer både hits, sjældenheder, eksperimenter og konceptværker. Til koncerten vil der blive mulighed for at høre materiale fra 'The Piper at the Gates of Dawn', 'Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'The Final Cut' og 'The Division Bell'.