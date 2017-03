Karate-kvinde fik ikke ønsket EM

- Katrine er efterhånden blevet en del af verdenseliten, og der er en meget hård konkurrence i hendes kategori, en af "dronningekategorierne". Hun har godt fat i alle de bedste i kategorien og mangler blot at besejre få modstandere for at have vist, at hun kan vinde over hele feltet. Det kræver dog, at alt går op i en højere enhed. Toppen i denne kategori er meget tæt, og Katrine har helt klart niveau og mulighed for at placere sig i toppen her, det har hun vist, men konkurrencen er meget tæt, og det er marginaler som afgør det, men både Katrine og jeg ved at hun kan vinde, men også at det bliver meget svært, lød det fra Bo Pedersen inden afrejsen til Bulgarien.