Kærligheden til volleyball er intakt

- Et af vores mål er at udvikle egne talenter, fastholde dem i klubben og sikre deltagelse på højt niveau. Derfor er dygtige trænere og ledere et must for os, understreger Erling Böttcher. Også spillere, der ikke udvikler sig til elitespillere er vigtige for klubben; den ønsker bredde og et sundt og aktivt foreningsliv.